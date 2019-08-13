Фил Невилл назвал лучший трансфер Арсенала – неожиданный выбор

Бывший защитник Манчестер Юнайтед оценил работу лондонцев на трансферном рынке.

"Я считаю их лучшим приобретением Давида Луиса. Арсеналу всегда не хватало лидерских качеств и характера при игре в обороне.

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Думаю, Луис даст им это. Да, он будет допускать ошибки. Большинство центральных защитников в АПЛ ошибаются. Но Луис является лидером, он заметная личность", – цитирует Невилла Express.

Напомним, Луис стал не единственным трансфером "канониров" этим летом. Арсенал совершил рекордный переход Николя Пепе, а также подписал Тирни, Мартинелли, Салиба и Себальоса (аренда).

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