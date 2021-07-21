Екс-лідер мадридського Реала Луїш Фігу прокоментував висловлювання президента "вершкових" Флорентіно Переса на свою адресу.

"Я вважаю, що з вириванням реплік із контексту приватної бесіди на виході можна отримати будь-який матеріал.

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У мене була можливість порозмовляти з Флорентіно після публікації цих записів, і він попросив у мене вибачення. На цьому вважаю це питання закритим", – цитує Фігу Marca.

Відзначимо, що в оприлюднених записах Перес обізвав португальця сучим сином, який разом із Раулем "нагинає роздягальню". Дует виконавців президент "вершкових" назвав "двома найгіршими людьми".

Нагадаємо, інформаційний простір Іспанії підірвали записи Переса, в яких президент Реала принижував Касільяса, Рауля, Роналду та інших легенд "вершкових", а також збирався втихомирити медіа.

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