Товариський матч ветеранів

Барселона – Реал – 2:3

Голи: Роналдінью, 27 (пен.), Матеу, 59 – Мунітіс, 42, Перес, 44, Де ла Ред, 70

Роналдінью залишив автограф на грудях фанатки – відео

Кількість легенд на стадіоні в Ізраїлі зашкалювала. Очевидно, найголовнішою зіркою вечора був бразилець Роналдінью, якого "розривали" вболівальники для селфі, а він у відповідь "розривав" на полі. Саме Роналдінью відкрив рахунок у зустрічі.

Представники мадридського клубу відповіли достойно і до середини другого тайму на табло висвітлювалась бойова нічия – 2:2. Вирішальний м'яч у поєдинку забив екс-півзахисник Реала Рубен Де ла Ред та подарував "вершковим" перемогу.

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