"Я считаю, что с вырыванием реплик из контекста частной беседы на выходе можно получить любой материал.

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У меня была возможность поговорить с Флорентино после публикации этих записей, и он попросил у меня прощения. На этом считаю этот вопрос закрытым", – цитирует Фигу Marca.

Отметим, что в обнародованных записях Перес обозвал португальца сукиным сыном, который вместе с Раулем "нагибает раздевалку". Дуэт исполнителей президент "сливочных" назвал "двумя худшими людьми".

Напомним, информационное пространство Испании взорвали записи Переса, в которых президент Реала унижал Касильяса, Рауля, Роналду и других легенд "сливочных", а также собирался усмирить медиа.

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