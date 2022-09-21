Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна не забуває про своє коріння.

Представник донецького клубу взяв участь у заході масового футболу в хорватському місті Хвар.

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Срна, президент УЄФА Александер Чеферін і зірки світового футболу зіграли проти місцевих діток. Список гостей дісйно вражає – Луїш Фігу, Роббі Кін, Звонімір Бобан, Давор Шукер. Судячи з фотографій, діти отримали купу позитивних емоцій від компанії легенд.

Нагадаємо, Срна спільно з Шахтарем активно допомагає і українцям, які постраждали від війни.

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