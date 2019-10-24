Барселона – Реал: Ла Ліга хоче перенести Ель Класіко на нову дату

Центральний матч чемпіонату Іспанії між Барселоною та Реалом можуть знову перенести через рішення Ла Ліги.

Ла Ліга не згодна із рішенням комітету зі змагань Федерації футболу Іспанії щодо переносу матчу Барселона – Реал та готова подати апеляцію, йдеться в офіційній заяві ліги.

Барселона – Реал: затверджена нова дата Ель Класіко

Зазначимо, що Комітет зі змагань Федерації футболу Іспанії призначив нову дату проведення Ель Класіко – 18 грудня, тоді як Ла Ліга хоче, аби матч відбувся 4 грудня. Таке рішення аргументується базовою датою проведення матчів Кубка Іспанії – 18 грудня. До того ж, керівництво чемпіонату Іспанії незадоволене тим, що нова дата матчу такого калібру призначена без схвалення Ла Лігою.

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал Мадрид погодились перенести з 26 жовтня після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії. Вони, зокрема, блокують транспортну інфраструктуру регіону, а в день Ель Класіко готують масштабну маніфестацію.

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