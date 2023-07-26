Перед стартом сезону 2023/24 італійські клуби отримали гарну новину. FIGC офіційно оголосила про своє рішення вважати британських і швейцарських футболістів громадянами ЄС.

Мілан оформив трансфер одноклубника Мудрика – другий новачок "россонері" за три дні

Італійські клуби мали можливість підписати лише двох гравців, які не мали громадянства європейського союзу. Проблема, з якою, зокрема, Мілан зіткнувся цього літа після переходу Рубена Лофтуса-Чіка. Таким чином, у "россонері" залишався лише один слот для трансферу іноземного гравця. Тепер у міланської команди є знову два вільні місця.

Нагадаємо, що ні Велика Британія, ні Швейцарія не входять до Європейського Союзу, хоча остання входить до Шенгенської зони.

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