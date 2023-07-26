Перед стартом сезона 2023/24 итальянские клубы получили хорошую новость. FIGC официально объявила о своем решении считать британских и швейцарских футболистов гражданами ЕС.

Милан оформил трансфер одноклубника Мудрика – второй новичок "россонери" за три дня

Итальянские клубы имели возможность подписать только двух игроков, которые не имели гражданства европейского союза. Проблема, с которой, в частности, Милан столкнулся этим летом после перехода Рубена Лофтуса-Чика. Таким образом, у "россонери" оставался лишь один слот для трансфера иностранного игрока. Теперь у миланской команды есть снова два свободных места.

Напомним, что ни Великобритания, ни Швейцария не входят в Европейский Союз, хотя последняя входит в Шенгенскую зону.

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