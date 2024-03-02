ФІФА та Міжнародна рада футболу (ІФАБ) продовжують експериментувати з правилами футболу.

Лаціо та Мілану не завадив би "період охолодження" / ANSA

На випробувальний термін запущено три нові пункти у правилах, інформує офіційний сайт ІФАБ.

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– Виключно капітан команди може звернутися до судді у певних ситуаціях;

– Вводяться "періоди охолодження", які дозволяють арбітру розігнати команди по своїх карних майданчиках. Вочевидь, для вгамування критичних ситуацій з ризиком конфлікту;

– Голкіперам збільшили дозволений час тримання м'яча – з 6 до 8 секунд. Якщо його перевищено, то м'яч має перейти до команди-суперниці.

Наразі ці правила будуть випробувані у нижчих дивізіонах (третій і нижче). Якщо вони виправдають свою ефективність, то ФІФА продовжить поширення.

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