ФИФА запустила очередную революцию футбольных правил – плохие новости для "болтунов" и агрессоров, бонус для вратарей
ФИФА и Международный совет футбола (ИФАБ) продолжают экспериментировать с правилами футбола.
На испытательный срок запущены три новых пункта в правилах, информирует официальный сайт ИФАБ.
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– Исключительно капитан команды может обратиться к судье в определенных ситуациях;
– Вводятся "периоды охлаждения", которые позволяют арбитру разогнать команды по своим штрафным площадкам. Очевидно, для усмирения критических ситуаций с риском конфликта;
– Голкиперам увеличили разрешенное время держания мяча – с 6 до 8 секунд. Если его превышено, то мяч должен перейти к команде-сопернице.
Сейчас эти правила будут испытаны в низших дивизионах (третий и ниже). Если они оправдают свою эффективность, то ФИФА продолжит распространение.
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