ФИФА и Международный совет футбола (ИФАБ) продолжают экспериментировать с правилами футбола.

Лацио и Милану не помешал бы "период охлаждения" / ANSA

На испытательный срок запущены три новых пункта в правилах, информирует официальный сайт ИФАБ.

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– Исключительно капитан команды может обратиться к судье в определенных ситуациях;

– Вводятся "периоды охлаждения", которые позволяют арбитру разогнать команды по своим штрафным площадкам. Очевидно, для усмирения критических ситуаций с риском конфликта;

– Голкиперам увеличили разрешенное время держания мяча – с 6 до 8 секунд. Если его превышено, то мяч должен перейти к команде-сопернице.

Сейчас эти правила будут испытаны в низших дивизионах (третий и ниже). Если они оправдают свою эффективность, то ФИФА продолжит распространение.

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