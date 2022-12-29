"У нас 22 грудня було засідання CAS у Лозанні, і я вважаю, що ми виступили досить добре: наша команда виглядала впевнено, ми надали всю наявну інформацію, усю доказову базу про те, що ФІФА ухвалювала неправильні рішення. Крім того, під час самого засідання, де були присутні представники ФІФА та судді, одним з моїх головних меседжів були такі слова: "Як ви можете Україну трактувати так само, як Росію? Якщо ви не розумієте різниці, то я можу вам зараз пояснити".

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І я бачив, що їм цієї миті було соромно, вони ніби нижче зростом ставали, коли про це їм говориш. Я намагався достукатися до них. Адже є обговорення щодо суті питання, а є спільні розмови, і в них я пояснював, що нас підтримує весь світ, а вони ставлять Україну на один рівень із Росією і так само до нас ставляться. Знаєте, це як усі думали, що Росія протягом двох днів з нами розбереться, проте досі в них це не виходить. Так само і з ФІФА: так, ми можемо програти бій, але війну ми не програємо з однієї простої причини – за нами правда. І правда має перемогти – як на полі бою в нашій країні, так і в наших взаєминах із ФІФА.

Питання ж у чому? ФІФА за великим рахунком що зробила? Залізла до кишені українських клубів і просто витягла звідти головний актив. Ось і все. Сьогодні іноземні футболісти, неважливо, якої національності, вільні робити все що захочуть. Вони мають агентів, які розуміють, що можуть заробити, забравши гравців безкоштовно. І замість того, щоб платити клубові, європейські команди платитимуть особисто агентам. Там включився грошовий фактор – і на цьому все.

ФІФА розповідає, що вона просто намагалася захистити футболістів. Однак я їм теж пояснював, що жодного футболіста ми назад не кликали, з кожним із них та з їхніми агентами вже були домовленості, з деякими вже практично було підписано трансферні контракти, які могли забезпечити клубу дохід. І ці гроші ми могли б інвестувати у якихось інших футболістів.

Я ще тоді намагався пояснити ФІФА, що в нас розпочнеться чемпіонат України, що нам потрібно грати на груповому етапі Ліги чемпіонів, а ви в нас забрали пів команди. І в залі суду я запитував те саме: як нам існувати? Виходить, вони нас штовхають на додаткові витрати – запрошення нових футболістів, що ми власне й робили. Ми повернули українців, ми витрачалися на трансфери, на заробітні плати тощо. Тому я не розумію таких дій ФІФА", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, з початку війни Шахтар втратив майже всіх легіонерів без компенсації. Нове правило ФІФА дозволило їм призупиняти контракт з "гірниками" і йти в безкоштовні оренди до інших клубів.

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