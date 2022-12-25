"Легіонери були половиною команди, а ФІФА дозволила цій половині команди піти. Як можна в таких умовах конкурувати? Як ми можемо вижити?

Шахтар зірвав трансфер через невчасне правило ФІФА – Палкін лютує

ФІФА не може втручатися в договірні відносини, стороною яких вона не є. У цій ситуації вони повинні підтримувати українські клуби, тому що у нас війна, тому що у нас багато проблем. Нам потрібна допомога.

Натомість сталося те, що вони відпустили наших гравців і все. Вони завжди кажуть, що ми одна футбольна сім’я, а з іншого боку вбивають український футбол. Нам потрібна чесність і справедливість. Це те, що нам потрібно. Треба розуміти, що ми одна родина. ФІФА повинна нам допомогти, а не знищити", – цитує Палкіна Forbes.

Нагадаємо, з початку війни Шахтар втратив майже всіх легіонерів без компенсації. Нове правило ФІФА дозволило їм призупиняти контракт з "гірниками" і йти в безкоштовні оренди до інших клубів.

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