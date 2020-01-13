Шаблій прокоментував інформацію про бажання Вест Хема відпустити Ярмоленка в інший клуб

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій спростував чутки про готовність Вест Хема відпустити гравця в оренду.

"Не знаємо, звідки поширюється така інформація. У Вест Хемі ніхто Андрію про це нічого не говорив і навіть близько не натякав.

Ярмоленко може покинути Вест Хем у січні через примху нового тренера

Він відновлюється після травми м'яза стегна і готується допомогти команді у другій частині сезону, а заодно набрати форму до чемпіонату Європи", – сказав Шаблій Команда 1.

Раніше повідомлялося, що новий головний тренер Вест Хема Девід Мойєс не розраховує на допомогу українця.

Додамо, що у поточному сезоні Ярмоленко провів за лондонський клуб 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав одну гольову передачу.

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