Санкцій з боку міжнародної федерації футболу щодо росіян недостатньо для Польського футбольного союзу.

Президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша не має наміру дозволити своїй збірній грати з росіянами, навіть якщо ті будуть під нейтральними кольорами, повідомляє meczyki.

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"Сьогоднішнє рішення ФІФА абсолютно неприйнятне. Ми не зацікавлені брати участь у цій грі створення видимости. Наша позиція залишається незмінною – збірна Польщі не гратиме з росіянами, як би не називалася команда", – наводить видання слова Кулеши.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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