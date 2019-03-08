ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силі

Італія — 17:51 742
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Раньєрі офіційно очолив Рому
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"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від ЧелсіЛіга Європи — 16:30 2422
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УЄФА пояснив рішення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів: фатальний для ПСЖ пенальті та м'яч-привид, який допоміг АяксуЛіга чемпіонів — 14:27 3397
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Челсі – Динамо: Вілліан 10 років потому, кінець 27-матчевої суперсерії киян, або Як пропускали – шокуючий фотофактЛіга Європи — 14:00 2268
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"Запорожець не пережене Бентлі" та "Хацкевич – лузер": нищівна реакція соцмереж на розгромну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 11:39 4854