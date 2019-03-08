ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силі

Лондонський Челсі не зміг досягнути скасування трансферного бану від ФІФА на час повторного розгляду справи.

ФІФА відмовила Челсі у скасуванні заборони на придбання нових гравців на час розгляду апеляції "синіх", повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, лондонський клуб був покараний забороною реєстрації нових гравців на 2 трансферних вікна через порушення правил підписання неповнолітніх футболістів. Через подібне пройшли Барселона, Реал та Атлетіко.

Влітку команду поповнить лише ще взимку придбаний вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч.

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