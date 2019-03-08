toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - УОТФОРД

ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силі

17:35 96 Читать на русском
ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силі
Вілліан та Педро / ФК Челсі

Лондонський Челсі не зміг досягнути скасування трансферного бану від ФІФА на час повторного розгляду справи.

ФІФА відмовила Челсі у скасуванні заборони на придбання нових гравців на час розгляду апеляції "синіх", повідомляє Sky Sports.

Челсі – Динамо – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, лондонський клуб був покараний забороною реєстрації нових гравців на 2 трансферних вікна через порушення правил підписання неповнолітніх футболістів. Через подібне пройшли Барселона, Реал та Атлетіко.

Влітку команду поповнить лише ще взимку придбаний вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Челсі Челсі Англія Трансфери Челсі Головне ФІФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
19
хв
Ювентус
21:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук