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ФИФА отказала в приостановлении наказания Челси на время рассмотрения апелляции – трансферный бан в силе

17:35 32 Читати українською
ФИФА отказала в приостановлении наказания Челси на время рассмотрения апелляции – трансферный бан в силе
Виллиан и Педро / ФК Челси

Лондонский Челси не смог достичь отмены трансферного бана от ФИФА на время рассмотрения дела.

ФИФА отказала Челси в отмене запрета на приобретение новых игроков на время рассмотрения апелляции "синих", сообщает Sky Sports.

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Напомним, лондонский клуб был наказан запретом регистрации новых игроков на 2 трансферных окна за нарушение правил подписания несовершеннолетних футболистов. Через подобное прошли Барселона, Реал и Атлетико.

Летом команду пополнит только еще зимой приобретенный вингер Боруссии Д Кристиан Пулишич.

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