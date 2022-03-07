Генеральний директор Загальноросійської профспілки футболістів Олександр Зотов розповів про рішення, яке готує Міжнародна федерація футболу щодо легіонерів з України та з країни-окупантки.

"За моєю інформацією, ФІФА дозволить іноземцям, які грають у російському та українському чемпіонатах, призупиняти трудові договори до червня 2022 року та відкриє зараз спеціальне трансферне вікно.

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Закордонні клуби зможуть підписувати не більше двох гравців до червня. Відповідно, протягом трансферного вікна контракти можна буде призупинити та піти в іншу команду. Але у червні договори почнуть діяти далі, і футболіст знову вважатиметься гравцем колишнього клубу", – цитує Зотова РБ.

Більшість легіонерів клубів УПЛ і не лише вже покинули Україну через війну з Росією і шукають новий прихисток. Рішення ФІФА може допомогти менш болісно розв'язати це питання.

Нагадаємо, Прем'єр-ліга мала відновитись за день до підлого нападу Путіна на наші території (ранок 24 лютого).

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