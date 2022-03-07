Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о решении, которое готовит Международная федерация футбола относительно легионеров из Украины и страны-оккупанта.

"По моей информации, ФИФА позволит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договоры до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно.

Легионеры Ворсклы, Металлиста 1925 и Ингульца вернулись в Бразилию после нападения россиян на Украину

Зарубежные клубы смогут подписывать не больше двух игроков до июня. Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и отправиться в другую команду. Но в июне договоры начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком бывшего клуба", – цитирует Зотова РБ .

Большинство легионеров клубов УПЛ и не только уже покинули Украину из-за войны с Россией и ищут новое убежище. Решение ФИФА может помочь менее болезненно решить этот вопрос.

Напомним, Премьер-лига должна была восстановиться за день до подлого нападения Путина на наши территории (утро 24 февраля).