Тренер Миколенка після принизливої поразки від Челсі здобув нагороду в АПЛ – він обійшов Артету і Гвардіолу
Наставник Евертона Шон Дайч здобув нагороду найкращого тренера за квітень в АПЛ.
У шести матчах квітня "іриски" здобули чотири перемоги, один раз зіграли унічию і розгромно програли Челсі (0:6). У чотирьох із шести матчів команда Дайча не пропустила.
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Дайч – перший тренер Евертона з вересня 2020-го, який отримав приз найкращому тренеру місяця. Тоді нагорода дісталася Карло Анчелотті. У голосуванні за нагороду наставник Віталія Миколенка випередив Пепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) і Мікеля Артету (Арсенал).
Нагадаємо, Евертон наразі перебуває на 15 сходинці з 37 балами. Зону вильоту "іриски" випереджають на 11 пунктів. У 37 турі АПЛ команда Дайча зіграє з Шеффілд Юнайтед.
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