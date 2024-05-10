Наставник Евертона Шон Дайч здобув нагороду найкращого тренера за квітень в АПЛ.

У шести матчах квітня "іриски" здобули чотири перемоги, один раз зіграли унічию і розгромно програли Челсі (0:6). У чотирьох із шести матчів команда Дайча не пропустила.

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Дайч – перший тренер Евертона з вересня 2020-го, який отримав приз найкращому тренеру місяця. Тоді нагорода дісталася Карло Анчелотті. У голосуванні за нагороду наставник Віталія Миколенка випередив Пепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) і Мікеля Артету (Арсенал).

До слова, вже 11 травня стартує 37-й тур АПЛ, в якому Евертон зіграє з Шеффілд Юнайтед. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "іриски" впевнено обіграють аутсайдера чемпіонату. Коефіцієнт на перемогу Евертона – 1,41. Звитягу Фулхема оцінили у 7,46. Нічия – 5,31. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,54, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,57.

Нагадаємо, Евертон наразі перебуває на 15 сходинці з 37 балами. Зону вильоту "іриски" випереджають на 11 пунктів. У 37 турі АПЛ команда Дайча зіграє з Шеффілд Юнайтед.

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