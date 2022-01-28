Міжнародна федерація футболу традиційно оновила список арбітрів на календарний рік.

До списку головних арбітрів категорії ФІФА увійшли 11 українців, серед яких є дебютант – Олексій Деревінський, повідомляє на сайті організації.

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Також вперше до списку серед асистентів потрапили Ірина Чайка та Дмитро Запороженко. Євген Арановський, Віктор Матяш та Андрій Скрипка отримали статус арбітрів VAR.

Нагадаємо, статус арбітра ФІФА дозволяє рефері працювати на міжнародних матчах як між збірними, так і клубами.

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