В список главных арбитров ФИФА вошли 11 украинцев, среди которых дебютант – Алексей Деревинский, сообщает на сайте организации.

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Также впервые в список среди ассистентов попали Ирина Чайка и Дмитрий Запороженко. Евгений Арановский, Виктор Матяш и Скрипка Андрей получили статус арбитров VAR.

Напомним, признание от ФИФА позволяет рефери работать на международных матчах как между сборными, так и клубами.

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