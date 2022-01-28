ФИФА обнародовала имена украинских арбитров на 2022-й – есть новые лица
10:56 - Читати українською
Международная федерация футбола традиционно обновила список арбитров.
В список главных арбитров ФИФА вошли 11 украинцев, среди которых дебютант – Алексей Деревинский, сообщает на сайте организации.
Риццоли мало работы в Украине – итальянец также будет руководить арбитрами в Америке
Также впервые в список среди ассистентов попали Ирина Чайка и Дмитрий Запороженко. Евгений Арановский, Виктор Матяш и Скрипка Андрей получили статус арбитров VAR.
Напомним, признание от ФИФА позволяет рефери работать на международных матчах как между сборными, так и клубами.
Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter