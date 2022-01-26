КОНКАКАФ на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Ніколи Ріццолі на посаду технічного радника по суддівству.

Ріццолі офіційно отримав посаду в УАФ

Президент УАФ Андрій Павелко на своїй Facebook-сторінці розкрив умови співпраці – італійський екс-арбітр консультуватиме американських суддів щодо робочих моментів у вільний час від роботи в УАФ.

Нагадаємо, що Нікола Ріццолі працював арбітром у 1998-2017 рр. Він 7 разів поспіль був визнаний найкращим італійським суддею, обслуговував фінали Ліги чемпіонів і Кубка світу, а донедавна керував Комітетом арбітрів Серії А. З листопада 2021 року Нікола обіймає посаду куратора підготовки українських арбітрів.

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