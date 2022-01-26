Ріццолі мало роботи в Україні – італієць також керуватиме арбітрами в Америці
Куратор підготовки українських арбітрів Нікола Ріццолі отримав додаткову роботу за океаном.
КОНКАКАФ на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Ніколи Ріццолі на посаду технічного радника по суддівству.
Ріццолі офіційно отримав посаду в УАФ
Президент УАФ Андрій Павелко на своїй Facebook-сторінці розкрив умови співпраці – італійський екс-арбітр консультуватиме американських суддів щодо робочих моментів у вільний час від роботи в УАФ.
Нагадаємо, що Нікола Ріццолі працював арбітром у 1998-2017 рр. Він 7 разів поспіль був визнаний найкращим італійським суддею, обслуговував фінали Ліги чемпіонів і Кубка світу, а донедавна керував Комітетом арбітрів Серії А. З листопада 2021 року Нікола обіймає посаду куратора підготовки українських арбітрів.
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