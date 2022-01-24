Неймовірної краси гол став окрасою аматорського поєдинку між Бекленд Атлетік та Клівдон Таун.

Перший м'яч у зустрічі до свого активу записав Олі Бабінгтон. Гравцеві Клівдон Таун вдався гарматний постріл з метрів 37-ми з льоту прямісінько у дальню дев'ять. Голасо Бабінгтона надихнуло всю команду і вона перемогла із рахунком 4:2.

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Клівдон Таун у своєму Twitter охрестив цей м'яч найкращим голом року аматорських ліг. ФІФА підтримала це, розмістивши шедевр на своєму профілі.

Last Monday, the #Puskas Award winner was crowned.

This could well be a contender next time.



Oli Babington's club @ClevedonTownFC have called it the 'Non-League goal of the season.'



It's an absolute cracker! pic.twitter.com/5EmZiFFS0m — FIFA.com (@FIFAcom) January 23, 2022

Нагадаємо, минулого понеділка Міжнародна федерація футболу вручила премію Пушкаша Еріку Ламелі за його шедевр у ворота Арсенала.

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