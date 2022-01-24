ФІФА "обрала" переможця нетипової премії Пушкаша: відео шедевру з трясовини
Неймовірної краси гол став окрасою аматорського поєдинку між Бекленд Атлетік та Клівдон Таун.
Перший м'яч у зустрічі до свого активу записав Олі Бабінгтон. Гравцеві Клівдон Таун вдався гарматний постріл з метрів 37-ми з льоту прямісінько у дальню дев'ять. Голасо Бабінгтона надихнуло всю команду і вона перемогла із рахунком 4:2.
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Клівдон Таун у своєму Twitter охрестив цей м'яч найкращим голом року аматорських ліг. ФІФА підтримала це, розмістивши шедевр на своєму профілі.
Нагадаємо, минулого понеділка Міжнародна федерація футболу вручила премію Пушкаша Еріку Ламелі за його шедевр у ворота Арсенала.
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