Вишуканий удар екс-півзахисника Тоттенхема Еріка Ламели у ворота Арсенала здобув премію Пушкаша.

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У цій номінації 29-річний аргентинець випередив також чудові голи від нападника Порту Мехді Таремі в ЛЧ та форварда збірної Чехії Патріка Шика на Євро-2020. Нагадаємо, влітку Ерік перейшов з Тоттенхема у Севілью на правах вільного агента.

Нагадаємо, ФІФА щорічно вручає премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.

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