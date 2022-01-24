Невероятной красоты гол стал украшением любительского поединка между Бекленд Атлетик и Кливдон Таун.

Первый мяч во встрече в свой актив записал Оли Бабингтон. Игроку Кливдон Таун удался выстрел с метров 37-ми взлета прямо в дальнюю девять. Шедевр Бабингтона вдохновил всю команду и она победила со счетом 4:2.

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Кливдон Таун в своем Twitter окрестил этот мяч лучшим голом года любительских лиг. ФИФА поддержала это, разместив шедевр на своем профиле.

В прошлый понедельник был коронован лауреат премии #Puskas .

Это вполне может стать соперником в следующий раз.



Клуб Оли Бабингтона @ClevedonTownFC назвал это «голом сезона вне лиги».



Это абсолютный крекер! pic.twitter.com/5EmZiFFS0m – FIFA.com (@FIFAcom) 23 января 2022 г.

Напомним, в минувший понедельник Международная федерация футбола вручила премию Пушкаша Эрику Ламеле за его шедевр в ворота Арсенала.

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