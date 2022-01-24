ФИФА "выбрала" победителя нетипичной премии Пушкаша: видео шедевра из трясины
Невероятной красоты гол стал украшением любительского поединка между Бекленд Атлетик и Кливдон Таун.
Первый мяч во встрече в свой актив записал Оли Бабингтон. Игроку Кливдон Таун удался выстрел с метров 37-ми взлета прямо в дальнюю девять. Шедевр Бабингтона вдохновил всю команду и она победила со счетом 4:2.
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Кливдон Таун в своем Twitter окрестил этот мяч лучшим голом года любительских лиг. ФИФА поддержала это, разместив шедевр на своем профиле.
Напомним, в минувший понедельник Международная федерация футбола вручила премию Пушкаша Эрику Ламеле за его шедевр в ворота Арсенала.
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