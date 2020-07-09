УЄФА ухвалив рішення щодо впровадження VAR на груповому етапі Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій відклав впровадження системи відеодопомоги арбітрам до сезону-2021/22.

"У світлі поточної невизначеності, викликаної епідеміологічною кризою, яка може позначитися на експлуатаційних можливостях, а також враховуючи, що для роботи системи VAR необхідний додатковий персонал, що, в свою чергу, може вплинути на протокол УЄФА про повернення футболу, виконком вирішив відкласти впровадження VAR на груповому етапі Ліги Європи до сезону-2021/22.

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Проте, було підтверджено, що система VAR буде використовуватися у Лізі Європи-2020/21 починаючи з 1/16 фіналу", – повідомляє офіційний сайт організації.

Першопочатково планувалось, що VAR розпочне свою роботу на матчах Ліги Європи в сезоні-2020/21, починаючи з групового етапу.

Нагадаємо, виконавчий комітет УЄФА ухвалив також остаточне рішення щодо місця проведення єврокубків, перші поєдинки яких вже були зіграні – матчі-відповіді пройдуть на домашніх стадіонах команд, за умови, якщо в цих країнах дозволено проводити поєдинки і немає заборони на відвідування країни.

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