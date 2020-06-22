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Денисов пояснив, чому у Першій лізі неможливий VAR

08:57 - Читать на русском
Денисов пояснив, чому у Першій лізі неможливий VAR
Олександр Денисов / Фото з відкритих джерел

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про особливості трансляції матчів другого за силою дивізіону.

"Матч Минай – Інгулець стане першою трансляцією Першої ліги на наших каналах. Дуже радий, що нашу ініціативу щодо трансляції матчів цього турніру підтримали УАФ і суддівський комітет. Вони будуть направляти на центральні матчі арбітрів УПЛ.

Телеканали "Футбол" готові власним коштом транслювати матчі Першої ліги, – Денисов

На жаль, не можна прямо зараз задіяти VAR у Першій лізі, оскільки атестацію на його використання отримали лише три турніри: УПЛ, Кубок і Суперкубок України. Щоб впровадити VAR у Першій лізі, потрібно пройти досить довгу за часом технічну процедуру.

Але більшість клубів Першої ліги готові транслюватися на каналах "Футбол". Для показу будемо використовувати канали "Футбол 1" і "Футбол 3". Частина клубів транслюватиметься на своїх місцевих міських каналах, частина – на Xsport", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, рестарт Першої ліги відбудеться вже цього тижня.

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Теги
Олександр Денисов Арбітри Комітет арбітрів УАФ Відеоасистент арбітра (VAR) Інгулець Інгулець Минай Минай телебачення Перша ліга УАФ
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