Господарки жіночого Мундіалю – Австралія та Нова Зеландія – незадоволені потенційним спонсором турніру, який відбудеться з 20 липня по 20 серпня.

ФІФА прагне зробити туристичний орган Саудівської Аравії Visit Saudi головним спонсором жіночого ЧС. Офіційно про це ще не повідомляли, але країни-господарки вже виступили проти такого рішення. Вони вимагають роз'яснень.

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Головна причина – порушення прав людини, прав жінок і застосування смертної кари у Саудівській Аравії. Перська країна за останні роки інвестувала значні кошти у спортивні заходи, але її звинувачують у використанні цього інструменту для "відмивання" репутації.

"Хоч партнерство не було підтверджено ФІФА, Футбольна асоціація Австралії вважає, що це її не влаштовує. Поки ми очікуємо подальшої ясності та інформації щодо деталей партнерства від ФІФА, продовжуємо передавати це чітке повідомлення від імені футболу Австралії, футболу Нової Зеландії та нашої спільноти", – цитує виконавчого директора ФФА Джеймса Джонсона BBC.

Раніше нападниця збірної США Алекс Морган назвала рішення Міжнародної федерації футболу безглуздим, Федерація футболу США заявила про занепокоєння, а Amnesty International описала потенційну угоду як грубу експлуатацію спорту.

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