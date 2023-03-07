Хозяйки женского Мундиаля – Австралия и Новая Зеландия – недовольны потенциальным спонсором турнира, который пройдет с 20 июля по 20 августа.

ФИФА стремится сделать туристический орган Саудовской Аравии Visit Saudi главным спонсором женского ЧМ. Официально об этом еще не сообщалось, но страны-хозяйки уже выступили против такого решения. Они требуют разъяснений.

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Главная причина – нарушение прав человека, прав женщин и применение смертной казни в Саудовской Аравии. Персидская страна за последние годы инвестировала значительные средства в спортивные мероприятия, но обвиняется в использовании этого инструмента для "отмывания" репутации.

"Хотя партнерство не было подтверждено ФИФА, Футбольная ассоциация Австралии считает, что это ее не устраивает. Пока мы ожидаем дальнейшей ясности и информации о деталях партнерства от ФИФА, продолжаем передавать это четкое сообщение от имени футбола Австралии, футбола Новой Зеландии и нашего сообщества", – цитирует исполнительного директора ФФА Джеймса Джонсона BBC.

Ранее нападающая сборная США Алекс Морган назвала решение Международной федерации футбола бессмысленным, Федерация футбола США заявила о беспокойстве, а Amnesty International описала потенциальное соглашение как грубую эксплуатацию спорта.

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