Фіаско Реала у відеоогляді матчу проти Леванте – 1:2
Реал приймав Леванте в рамках 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
Мадридці вже на початку зустрічі залишились у меншості – команду підвів Мілітао, але це не завадило Асенсіо вже за 4 хвилини відкрити рахунок.
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Чисельна перевага Леванте проявилась у середині першого тайму, коли валенсійцям вдалось вирівняти становище. Після перерви арбітр дав шанс Леванте вийти вперед, призначивши пенальті, але гості не реалізували 11-метровий. Незадовго до фінального свистка Рубен Везу скористався хаосом у штрафному майданчику господарів та вирвав перемогу.
Леванте піднявся на 9-ту сходинку, Реал залишається другим, випереджаючи Барселону на один заліковий бал.
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