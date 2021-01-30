Реал приймав Леванте в рамках 21-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Мадридці вже на початку зустрічі залишились у меншості – команду підвів Мілітао, але це не завадило Асенсіо вже за 4 хвилини відкрити рахунок.

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Чисельна перевага Леванте проявилась у середині першого тайму, коли валенсійцям вдалось вирівняти становище. Після перерви арбітр дав шанс Леванте вийти вперед, призначивши пенальті, але гості не реалізували 11-метровий. Незадовго до фінального свистка Рубен Везу скористався хаосом у штрафному майданчику господарів та вирвав перемогу.

Леванте піднявся на 9-ту сходинку, Реал залишається другим, випереджаючи Барселону на один заліковий бал.

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