Реал принимал Леванте в рамках 21-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Мадридцы уже в начале встречи остались в меньшинстве – команду подвел Милитао, но это не помешало Асенсио уже через 4 минуты открыть счет.

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Численное преимущество Леванте проявилось в середине первого тайма, когда валенсийцам удалось выровнять положение. После перерыва арбитр дал шанс Леванте выйти вперед, назначив пенальти, но гости не реализовали 11-метровый. Незадолго до финального свистка Рубен Везу воспользовался хаосом в штрафной хозяев и вырвал победу.

Леванте поднялся на 9-ю строчку, Реал остается вторым, опережая Барселону на один зачетный балл.

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