"Вершкові" прагнуть зробити капітальні зміни у складі, фінансові труднощі клубу змусять мадридців продати деяких гравців.

Лунін зацікавив Бетіс

За інформацією Marca, аби здійснити усі заплановані трансфери, Реалу потрібно заробити щонайменше 80 млн євро на продажі своїх футболістів. Саме через це клуб не поспішає підписувати нові угоди з Серхіо Рамосом, Лукасом Васкесом та Лукою Модрічем, контракти яких дійсні до літа 2021 року.

Також, Королівський клуб вже визначився із двома гравцями, відхід яких має відбутись у першу чергу – Лука Йовіч та Мартін Едегор. При цьому, Реал планує і надалі розвивати молодих талантів, серед яких і українець Андрій Лунін.

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