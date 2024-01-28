Баварія втримала перемогу над Аугсбургом (3:2) в рамках 19-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",

Передусім відзначимо Харрі Кейна, який забив уже 23-й гол у сезоні. Лише Лука Тоні забивав більше у першій кампанії після переходу в Баварію. В італійця в сезоні 2007/08 було 24 забитих м'ячі, тож англієць дуже близький до цього рекорду.

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Хайлайтом звітного матчу стали дії Мануеля Нойєра. Капітан мюнхенців наприкінці гри привіз пенальті, але сам же ефектно відбив удар Міхеля з пенальті. Баварія втримала перемогу й продовжує гонитву за Байєром. Аугсбург розташувався в середині турнірної таблиці.