Бавария удержала победу над Аугсбургом (3:2) в рамках 19-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",

Прежде всего отметим Харри Кейна, забившего уже 23-й гол в сезоне. Лишь Лука Тони забивал больше в первой кампании после перехода в Баварию. У итальянца в сезоне 2007/08 было 24 забитых мяча, поэтому англичанин очень близок к этому рекорду.

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Хайлайтом отчетного матча стали действия Мануэля Нойера. Капитан мюнхенцев в конце игры привез пенальти, но сам же эффектно отразил удар Михеля с 11-ти метров. Бавария удержала победу и продолжает погоню за Байером. Аугсбург расположился в середине турнирной таблицы.