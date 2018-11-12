ФФУ прокоментувала скандальний зрив прес-конференції Франкова про "Корупцію в українському футболі"

На думку ФФУ, зрив прес-конференції мав на меті дискредитувати відомство.

Як відомо, сьогодні у Києві невідомі молодики зірвали прес-конференції головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова.

Франкова та адвоката Скупінського облили кефіром на прес-конференції "Корупція в українському футболі"

На думку ФФУ, зрив прес-конференції відбувся з метою запуску нової хвилі дискредитації федерації.

"Федерація футболу України обурена безпринципністю замовників та виконавців нової кампанії з дискредитації ФФУ. Ми звертаємося до ЗМІ з проханням не поширювати неправду. Так, сьогодні під час прес-конференції А. Франкова та О. Скупінського, головною метою якої було тиражування неправдивих звинувачень на адресу федерації та її керівництва, до зали проведення заходу увірвалася група невідомих у масках, які влаштували дешевий спектакль, імітуючи зрив прес-конференції. Спікери заходу одразу ж заявили, що за хуліганськими діями молодчиків "ховаються їх опоненти з ФФУ".

Наголошуємо, що ФФУ не має ніякого відношення до організації цієї вистави! Не важко здогадатися, що її основною метою є "розкрутка" нової інформаційної атаки на федерацію! Нам прекрасно відомі мотиви та цілі режисерів та акторів цієї постановки. Зокрема, ГО "Ініціативи майбутнього", яку представляє О. Скупінський, і яка була зареєстрована лише наприкінці квітня цього року – синхронно з початком масованої інформаційної кампанії проти ФФУ, а її активність у ЗМІ спрямована виключно на поливання брудом федерації та її керівників.

Через відсутність у словах та діях замовників і виконавців цієї кампанії найменшого об’єктивного підґрунтя, ФФУ не вважає за потрібне реагувати на подібні випади. Просимо ЗМІ та громадськість взяти до уваги позицію Федерації з цього приводу та не тиражувати неправдиві дані", – йдеться у заяві ФФУ.