Франкова та адвоката Скупінського облили кефіром на прес-конференції "Корупція в українському футболі"

Невідомі молодики намагалися зірвати прес-конференцію головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова та представника ГО "Ініціативи майбутнього" Олега Скупінського про корупцію керівництва українського футболу.

Цей захід почався о 15:00 у прес-центрі інформаційного агентства Інтерфакс-Україна. На ньому Франков почав розповідати про дії, які, на його думку, свідчать про незаконні корупційні дії керівництва Федерації футболу України та її президента Андрія Павелка, зокрема, щодо будівництва футбольних полів та покриття для них.

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Але вже через кілька хвилин даний захід був перерваний кількома десятками невідомих молодиків. Більшість з них була в балаклавах. Вони зайшли до прес-центру та задекларували, що мають намір не дати провести цю прес-конференцію. Ці особи аргументували своїх дії тим, що вони прості небайдужі громадяни та представники "громадської організації", що цей захід проводять "сепаратисти", а також заявили, що Олег Скупінський сам нібито є фігурантом кримінальної справи.

Після цього невідомі особи почали вимикати світло в залі. Згодом один з них облив спікерів кефіром. На місце подія була викликана поліція, яка згодом з'явилася та доправила молодиків в балаклавах до райвідділу поліції.

Момент обливання молодиками Франкова кефіром – з 16:45