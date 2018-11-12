ФФУ прокомментировала скандальный срыв пресс-конференции Франкова о "Коррупции в украинском футболе"

По мнению ФФУ, срыв пресс-конференции должен был дискредитировать ведомство.

Как известно, сегодня в Киеве неизвестные сорвали пресс-конференцию главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова.

Франкова и адвоката Скупинського облили кефиром на пресс-конференции "Коррупция в украинском футболе"

По мнению ФФУ, срыв пресс-конференции состоялся с целью запуска новой волны дискредитации федерации.

"Федерация футбола Украины возмущена беспринципностью заказчиков и исполнителей новой кампании по дискредитации ФФУ. Мы обращаемся к СМИ с просьбой не распространять неправду. Да, сегодня во время пресс-конференции А. Франкова и А. Скупинського, главной целью которой было тиражирование ложных обвинений в адрес федерации и ее руководства, в зал проведения мероприятия ворвалась группа неизвестных в масках, которые устроили дешевый спектакль, имитируя срыв пресс-конференции. Спикеры мероприятия сразу же заявили, что по хулиганским действиям молодчиков "прячутся их оппоненты из ФФУ".

Подчеркиваем, что ФФУ не имеет никакого отношения к организации этого спектакля! Не трудно догадаться, что ее основной целью является "раскрутка" новой информационной атаки на федерацию! Нам прекрасно известны мотивы и цели режиссеров и актеров этой постановки. В частности, ОО "Инициативы будущего", которую представляет А. Скупинський, и которая была зарегистрирована лишь в конце апреля этого года – синхронно с началом массированной информационной кампании против ФФУ, а ее активность в СМИ направлена ​​исключительно на поливание грязью федерации и ее руководителей.

Из-за отсутствия в словах и действиях заказчиков и исполнителей этой кампании малейшего объективного основания, ФФУ не считает нужным реагировать на подобные выпады. Просим СМИ и общественность принять во внимание позицию Федерации по этому поводу и не тиражировать ложные данные", – говориться в заявлении ФФУ.