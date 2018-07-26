ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналіст

Скандал з розслідуванням договірних матчів в Україні близький до завершення, переконує журналіст Костянтин Андріюк.
У справах щодо договірних матчів в Україні тривають допити. За результатами слідчих дій ФФУ готує відсторонення від футболу десятків людей. Про це заявив журналіст Костянтин Андріюк в ефірі ток-шоу "ТаТоТаке".
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"Проходять допити. Висуватимуться підозри і зовсім скоро будуть гучні викриття і довічні дискваліфікації. Йдеться про десятки людей", – заявив Андріюк.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронні органи провели другу хвилю обшуків в рамках розслідування справ щодо матчів з фіксованим результатом. Було проведено більше 30 обшуків у різних областях України.
Віце-президент ФФУ Назар Холодницький нещодавно заявив, що у вересні перші справи можуть бути передані до суду.