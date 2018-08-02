ФФУ подтвердила вероятные массовые дисквалификации по делу о расследовании договорных матчей

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий заявил, что Федерация полностью способствует работе следствия в расследовании дела о поединках с фиксированным результатом.

Напомним, недавно журналист Константин Андриюк заявил, что ФФУ готовит дисквалификации десятков человек, причастных к договорным матчам в Украине.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий подтвердил данную информацию.

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"Федерация футбола в рамках своих полномочий и компетенции способствует работе следствия в этом направлении. Все необходимые документы и сведения, запрашиваемые правоохранителями, оперативно передаются в Нацполицию.

Мы заинтересованы в результативности следствия, как никто другой, поскольку убеждены, что украинский футбол должен быть образцом прозрачности и настоящего соревновательного духа.

Как только следствие соберет достаточно доказательств причастности подозреваемых к организации или участии в договорных матчах, такие материалы будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия ФФУ, которые будут решать вопрос об отстранении коррумпированных функционеров от любой деятельности, связанной с футболом", – цитирует Записоцкого официальный сайт ФФУ.

Согласно данным Национальной полиции, следователи уже провели десятки обысков и ряд процессуальных мероприятий. Среди возможных причастных к договорным матчам называют десятки футбольных функционеров разного уровня. 11 из них уже получили уведомления о подозрении.

Напомним, недавно правоохранительные органы провели вторую волну обысков в рамках расследования дел по матчам с фиксированным результатом. Было проведено более 30 обысков в разных областях Украины. Вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что в сентябре первые дела могут быть переданы в суд.