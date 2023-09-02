Феерия воспитанников в видеообзоре матча Минай – Шахтер –1:4
17:43 - Читати українською
Минай уступил Шахтеру в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Алексей Кащук 60’
Георгий Судаков 66’
Богдан Вьюнник 78’
60’ Алексей Кащук
66’ Георгий Судаков
78’ Богдан Вьюнник
Подопечные Патрика ван Леувена перед перерывом на матчи сборных разобрались с аутсайдером и закрепились на вершине турнирной таблицы. Минай за шесть туров смог набрать всего два очка.
Шахтер разгромил Минай и закрепился на вершине УПЛ – закарпатцы проваливают старт сезона, Шаран свирепствует
Сегодня Шахтеру результат принесли собственные воспитанники. Только они забивали или ассистировали. Кащук и Матвиенко забили по третьему голу в нынешнем сезоне. Судаков отметил возвращение из лазарета. Вьюник вообще феерил, записав в свой актив забитый мяч и две результативные передачи.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter