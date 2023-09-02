Подопечные Патрика ван Леувена перед перерывом на матчи сборных разобрались с аутсайдером и закрепились на вершине турнирной таблицы. Минай за шесть туров смог набрать всего два очка.

Шахтер разгромил Минай и закрепился на вершине УПЛ – закарпатцы проваливают старт сезона, Шаран свирепствует

Сегодня Шахтеру результат принесли собственные воспитанники. Только они забивали или ассистировали. Кащук и Матвиенко забили по третьему голу в нынешнем сезоне. Судаков отметил возвращение из лазарета. Вьюник вообще феерил, записав в свой актив забитый мяч и две результативные передачи.