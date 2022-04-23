Венеція поступилася Аталанті в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Руслан Маліновський пропустив звітний матч через травму. Однак Аталанта і без свого українського легіонера зуміла перервати серію з трьох поразок, але так і залишилася на 8-му місці в турнірній таблиці.

Без Маліновського Аталанта перервала програшну серію, Коваленко не врятував Спецію від поразки в Турині

Головним героєм зустрічі став Луїс Мурієль. Колумбієць завдяки індивідуальним діям створив перших два голи для партнерів, а згодом забив і свій гол. Венеція спромоглася відповісти лише одного разу.