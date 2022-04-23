Феєрія Мурієля у відеоогляді матчу Венеція – Аталанта – 1:3
19:11 - Читать на русском
Венеція поступилася Аталанті в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Маріо Пашаліч 44’
Дуван Сапата 47’
Луїс Мурієль 63’
44’ Маріо Пашаліч
47’ Дуван Сапата
63’ Луїс Мурієль
Руслан Маліновський пропустив звітний матч через травму. Однак Аталанта і без свого українського легіонера зуміла перервати серію з трьох поразок, але так і залишилася на 8-му місці в турнірній таблиці.
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Головним героєм зустрічі став Луїс Мурієль. Колумбієць завдяки індивідуальним діям створив перших два голи для партнерів, а згодом забив і свій гол. Венеція спромоглася відповісти лише одного разу.
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