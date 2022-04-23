Венеция уступила Аталанте в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Руслан Малиновский пропустил отчетный матч из-за травмы. Однако Аталанта и без своего украинского легионера сумела прервать серию из трех поражений, но так и осталась на 8 месте в турнирной таблице.

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Главным героем встречи стал Луис Муриэль. Колумбиец благодаря индивидуальным действиям создал первые два гола для партнеров, а впоследствии забил и свой мяч. Венеция смогла ответить только однажды.