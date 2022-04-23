Італія, 34 тур

Торіно – Спеція – 2:1

Гол: Лукіч, 4 (п), 69 – Манай, 90+7

Венеція – Аталанта – 1:3

Голи: Чернігой, 81 – Пашаліч, 44, Сапата, 47, Мурієль, 63

Верона – Сампдорія – початок матчу о 21:45

Руслан Маліновський звітний тур пропускав, про що було відомо заздалегідь. Після трьох поразок поспіль Аталанта отримала чудовий шанс повернутися на шлях перемог – у Бергамо приїхала остання команда чемпіонату. Венеція провалила старт матчу, але ближче до екватора першого тайму вирівняла гру, а пропустила, коли для цього не було жодних передумов. Мурієль накрутив трьох опонентів і пробив. Рикошетом від захисника м'яч влучив у поперечину і відскочив на Пашаліча, якому потрібно було добити у порожні ворота. Хорват без проблем впорався.

По перерві Мурієль повторив свій трюк, але цього разу ідеально викотив на Сапату. Дуван забив вперше у 2022 році, а в Серії А – вперше за останні п'ять місяців. Невдовзі вразив ціль і сам Мурієль, скориставшись навісом Дзаппакости. Венеція отямилася надто пізно. Відіграти відставання у три м'ячі за останню п'ятнадцятихвилинку майже нереально. Однак Чернігой забив бодай гол престижу. Зрештою, на турнірне становище результат матчу жодним чином не вплинув. Аталанта йде восьмою з примарними шансами потрапити у топ-4. Венеція остання з відставанням від рятівної зони у шість очок.

Для Спеції гра була зіпсована вже на перших хвилинах. Ерліч збив суперника в межах штрафного. Лукіч без проблем реалізував пенальті. Торіно впевнено провів перший тайм, але скористатися шансами подвоїти рахунок не зміг. "Орлята" діяли неорганізовано, майже без гостроти. Можемо пригадати хіба кілька штрафних ударів здалеку. До м'яча підходив Віктор Коваленко, але точності йому бракувало. Також слід відзначити удар українця з гри – захисники заблокували.

Торіно не форсував подій, а ближче до завершення гри забив вдруге. Знову відзначився Лукіч. Цього разу Саша класно пробив із лінії штрафного майданчика під ближню стійку. У компенсований час Проведель пропустив третій м'яч, але його справедливо не зарахували через офсайд. Вже у самому кінці Манай з пенальті один гол відіграв, але на більше часу просто не було. Відтак, завдяки перемозі "бики" набрали 43 очки й залишилися на 11-му місці. Спеція – 15-та.