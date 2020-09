Баварія відкривала новий розіграш Бундесліги домашнім матчем проти Шальке. Ганс-Дітер Флік несподівано залишив у запасі Девіса та Алабу, а в атаці довірився Сане – Лерой дебютував у футболці "червоних". Місцева влада заборонила проводити поєдинок з вболівальниками на трибунах, а німецькі журналісти кепкували – якщо матч без глядачів, то виходить, що Нойєр повинен залишитись вдома? Жарт виявився пророчим.

Баварія відкрила рахунок вже на 4-й хвилині внаслідок лонгболу на Гнабрі. Серж прибрав захисника й класним ударом з-за меж штрафного поклав м'яч у дальній кут, а ще за хвилину Сане вийшов віч-на-віч з Ферманном, обіграв його та викотив пас під удар Лєвандовскі у порожні ворота – в останню мить його заблокували. Змарнувавши кілька нагод відзначитись, мюнхенці подвоїли перевагу на 19-й хвилині потужним пострілом Горецки метрів з 20-ти, а ще через 11 хвилин господарі заробили пенальті – його реалізував Лєвандовскі. 3:0. На табло горіла 31 хвилина, а Шальке не мав жодного моменту.

В останній третині першого тайму Баварія заспокоїлася, хоча на 41-й хвилині Гнабрі поцілив у стійку. До перерви рахунок не змінився, але за 77 секунд після початку другого тайму мюнхенці забили четвертий гол – Сане набрав швидкість і вийшов віч-на-віч, обійшов Ферманна й викотив пас під удар Гнабрі у порожні ворота. На 59-й хвилині історія повторилася, і Серж оформив хет-трик, а на 70-й хвилині потужним ударом метрів з 18-ти відзначився Мюллер – втім, героєм епізоду став Лєвандовскі, який виконав шедевральний асист рабоною. 6:0.

Current state of the game: 7-0 and Lewandowski did this:pic.twitter.com/f45wcGeRgA