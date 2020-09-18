У стартовому матчі Бундесліги сезону 2020/21 Баварія на власному полі приймала Шальке. На 31-й хвилині мюнхенці заробили право на одинадцятиметровий, який впевнено реалізував Роберт Лєвандовскі, зробивши на той момент рахунок 3:0.

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Цей влучний постріл став для 32-річного нападника унікальним – поляк зумів забити у кожному з десяти останніх матчів між Баварією і Шальке у чемпіонаті Німеччини. Тим самим Лєвандовскі став першим гравцем в історії Бундесліги, який забив у 10 матчах поспіль проти одного і того ж суперника.

Нагадаємо, що в сезоні 2019/20 Роберт провів за Баварію 47 матчів, в яких відзначився 55 голами і 10 асистами. Він став найкращим бомбардиром Бундесліги, завоював зі своєю командою срібну Салатницю, Кубок Німеччини, а також тріумфував у Лізі чемпіонів.

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