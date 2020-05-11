toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Фернандінью не виключає свого повернення в Шахтар – цього разу в новій ролі

11:22 764 Читать на русском
Фернандінью не виключає свого повернення в Шахтар – цього разу в новій ролі
Фернандінью / Сайт Шахтаря

Хавбек Манчестер Сіті Фернандінью, імовірно, ще не сказав свого останнього слова у Шахтарі, який зробив з нього зірку.

"Мої плани на майбутнє – грати у футбол, поки не знаю де. Коли закінчиться контракт з Манчестер Сіті, ми сядемо з сім'єю і приймемо найбільш правильне рішення.

Гармата Фернандінью прибила потужний Металіст Маркевича – гол дня від Шахтаря

Буду грати максимально довго. Поки у мене залишається мотивація грати та тренуватися щодня, я буду це робити. Фернандіньо – майбутній тренер Шахтаря? Все можливо", – розповів досвідчений хавбек в інтерв'ю програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Фернандінью захищав кольори донецького клубу у 2005-2013 роках, після чого перейшов у Манчестер Сіті за 40 млн євро.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ

blog_ava
Власники Манчестер Сіті придбали європейський клуб – там грає вихованець Шахтаря
13:41
2974
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар Шахтар Фернандінью Фернандінью
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
36
хв
Алавес
23:55
Хетафе
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук