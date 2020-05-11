Фернандінью не виключає свого повернення в Шахтар – цього разу в новій ролі

Хавбек Манчестер Сіті Фернандінью, імовірно, ще не сказав свого останнього слова у Шахтарі, який зробив з нього зірку.

"Мої плани на майбутнє – грати у футбол, поки не знаю де. Коли закінчиться контракт з Манчестер Сіті, ми сядемо з сім'єю і приймемо найбільш правильне рішення.

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Буду грати максимально довго. Поки у мене залишається мотивація грати та тренуватися щодня, я буду це робити. Фернандіньо – майбутній тренер Шахтаря? Все можливо", – розповів досвідчений хавбек в інтерв'ю програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Фернандінью захищав кольори донецького клубу у 2005-2013 роках, після чого перейшов у Манчестер Сіті за 40 млн євро.

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