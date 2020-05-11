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Фернандиньо не исключает своего возвращения в Шахтер – на этот раз в новой роли

11:22 55 Читати українською
Фернандиньо не исключает своего возвращения в Шахтер – на этот раз в новой роли
Фернандиньо / Сайт Шахтера

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо, вероятно, еще не сказал своего последнего слова в Шахтере, который сделал из него звезду.

"Мои планы на будущее – играть в футбол, пока не знаю где. Когда закончится контракт с Манчестер Сити, мы сядем с семьей и примем самое правильное решение.

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Буду играть максимально долго. Пока у меня остается мотивация играть и тренироваться каждый день, я буду это делать. Фернандиньо – будущий тренер Шахтера? Все возможно", – рассказал опытный хавбек в интервью программе Великий Футбол.

Напомним, Фернандиньо защищал цвета донецкого клуба в 2005-2013 годах, после чего перешел в Манчестер Сити за 40 млн евро.

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Шахтер Шахтер Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити
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