Фернандінью близький до продовження контракту з Ман Сіті – екс-хавбек Шахтаря заспокоїв фанів "містян"

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью не має наміру прощатись з командою.

"Коли я поновив свій контракт в кінці 2018 року, ми поставили умову – якщо я досягну певних цілей, моя угода буде продовжена автоматично.

Гвардіола налаштований зберегти Фернандінью в Манчестер Сіті

Перемовини вже почалися, у нас був контакт минулого місяця. Я близький до досягнення цих цілей і продовження контракту, але підтвердити цю інформацію можна буде тільки після підписання. Клуб вже висловив інтерес до того, щоб я залишився, я також не проти.

У 34 роки грати в англійській Прем'єр-лізі – це причина для гордості. Багато гравців хотіли б бути на моєму місці", – цитує Фернандінью Daily Mail.

Нагадаємо, бразилець приєднався до Сіті у 2013-му, перейшовши з донецького Шахтаря за 40 млн євро.

"Безсоромний клоун": Зінченко скопіював Мбаппе та розпалив війну в мережі – у Ліверпулі шалено "підгорає" через українця