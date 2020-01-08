Фернандиньо близок к продлению контракта с Ман Сити – экс-хавбек Шахтера успокоил фанов "горожан"

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо не намерен прощаться с командой.

"Когда я продлил свой контракт в конце 2018 года, мы поставили условие – если я достигну определенных целей, моя соглашение будет снова продлено автоматически.

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Переговоры уже начались, у нас был контакт в прошлом месяце. Я близок к достижению этих целей и продлению контракта, но подтвердить эту информацию можно будет только после подписания. Клуб уже выразил интерес к тому, чтобы я остался, я тоже не против.

В 34 года играть в английской Премьер-лиге – это причина для гордости. Многие игроки хотели бы быть на моем месте", – цитирует Фернандиньо Daily Mail.

Напомним, бразилец присоединился к Сити в 2013-м, перейдя из донецкого Шахтера за 40 млн евро.

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