toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Фернандиньо близок к продлению контракта с Ман Сити – экс-хавбек Шахтера успокоил фанов "горожан"

8 января 15:08 165 Читати українською
Фернандиньо близок к продлению контракта с Ман Сити – экс-хавбек Шахтера успокоил фанов "горожан"
Фернандиньо и Хосеп Гвардиола / Фото Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо не намерен прощаться с командой.

"Когда я продлил свой контракт в конце 2018 года, мы поставили условие – если я достигну определенных целей, моя соглашение будет снова продлено автоматически.

Гвардиола настроен сохранить Фернандиньо в Манчестер Сити

Переговоры уже начались, у нас был контакт в прошлом месяце. Я близок к достижению этих целей и продлению контракта, но подтвердить эту информацию можно будет только после подписания. Клуб уже выразил интерес к тому, чтобы я остался, я тоже не против.

В 34 года играть в английской Премьер-лиге – это причина для гордости. Многие игроки хотели бы быть на моем месте", – цитирует Фернандиньо Daily Mail.

Напомним, бразилец присоединился к Сити в 2013-м, перейдя из донецкого Шахтера за 40 млн евро.

"Безсоромний клоун": Зінченко скопіював Мбаппе та розпалив війну в мережі – у Ліверпулі шалено "підгорає" через українця

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1534
Теги
Англия Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
5
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук