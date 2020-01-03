Гвардіола налаштований зберегти Фернандінью в Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью може залишитись в англійському клубі на наступний сезон.

Фернандінью може продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на один рік, інформує Manchester Evening News.

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"Фернандінью не повинен мене ні в чому переконувати – він робив це протягом трьох сезонів нашої спільної роботи. Він знає, що ми вважаємо його одним з найвидатніших гравців Манчестер Сіті в історії. Я не задумуюсь щодо наявності двох центральних захисників у складі, адже Фернандінью непогано виконує функції центрбека. Все залежить від того, чи погодиться він продовжити контракт", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

До слова, бразилець провів у складі Ман Сіті 22 матчі у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

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